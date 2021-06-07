 Шевченко: Реакція в Росії на нашу форму мене взагалі не цікавить | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Реакція в Росії на нашу форму мене взагалі не цікавить

Вчора 23:25 262 0
Фахівець - про реакцію росіян на нову форму збірної України
Шевченко: Реакція в Росії на нашу форму мене взагалі не цікавить
#Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Головного тренера збірної України Андрій Шевченко не цікавить бурхлива реакція в Росії, яка пов'язана з дизайном нової форми української національної команди для Євро-2020.

Про це заявив фахівець на післяматчевій пресконференції матчу проти Кіпру (4:0).

"Реакція в Росії на нашу форму мене взагалі не цікавить. Мене цікавить тільки реакція українських вболівальників. А їм нова форма збірної України сподобалася. Я задоволений", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, 6 червня була презентована нова форма збірної України для виступу на Євро-2020. На футболці зображений силует України з Кримом, а також слоган Слава Україні! Ця подія викликала сильне невдоволення у спортивних функціонерів і політиків в Росії.

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