Фахівець - про реакцію росіян на нову форму збірної України

Джерело - Чемпіон.

Головного тренера збірної України Андрій Шевченко не цікавить бурхлива реакція в Росії, яка пов'язана з дизайном нової форми української національної команди для Євро-2020.

Про це заявив фахівець на післяматчевій пресконференції матчу проти Кіпру (4:0).

"Реакція в Росії на нашу форму мене взагалі не цікавить. Мене цікавить тільки реакція українських вболівальників. А їм нова форма збірної України сподобалася. Я задоволений", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, 6 червня була презентована нова форма збірної України для виступу на Євро-2020. На футболці зображений силует України з Кримом, а також слоган Слава Україні! Ця подія викликала сильне невдоволення у спортивних функціонерів і політиків в Росії.