Реал готується організувати прощання з Рамосом

Джерело - isport.ua.
Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос, ймовірно, покине клуб в міжсезоння.
Про це повідомляє ABC.
Вершкові готуються провести прощальну церемонію з футболістом.
Відзначається, що президент Реала Флорентіно Перес хоче організувати проводи Рамосу. Функціонер хоче, щоб Серхіо попрощався з одноклубниками і сфотографувався з усіма трофеями, які виграв у футболці мадридського клубу.
Нагадаємо, у Рамоса закінчується контракт з клубом в кінці червня, а сторони не можуть узгодити умови нової угоди.
Рамос виступає за Реал з 2005 року. У сезоні-2020/2021 іспанець провів 21 матч за вершкових, в яких забив чотири голи і виконав одну результативну передачу.
Раніше, Реал не став вимагати з Зідана 10 млн євро компенсації.