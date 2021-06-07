Реал готується організувати прощання з Рамосом

Іспанець все ближче до відходу з клубу

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос, ймовірно, покине клуб в міжсезоння.

Про це повідомляє ABC.

Вершкові готуються провести прощальну церемонію з футболістом.

Відзначається, що президент Реала Флорентіно Перес хоче організувати проводи Рамосу. Функціонер хоче, щоб Серхіо попрощався з одноклубниками і сфотографувався з усіма трофеями, які виграв у футболці мадридського клубу.

Нагадаємо, у Рамоса закінчується контракт з клубом в кінці червня, а сторони не можуть узгодити умови нової угоди.

Рамос виступає за Реал з 2005 року. У сезоні-2020/2021 іспанець провів 21 матч за вершкових, в яких забив чотири голи і виконав одну результативну передачу.

Раніше, Реал не став вимагати з Зідана 10 млн євро компенсації.