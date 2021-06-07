 Реал готується організувати прощання з Рамосом | Футбол | Champion.com.ua
Ребров - головний тренер Аль-Айна
Вчора 22:11 3616 1
Пятов та Соболь вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Кіпром
Сьогодні 17:39 138
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 16:12 1798
Костюк - Швьонтек: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ролан Гаррос. LIVE
Сьогодні 14:09 4061 4
Україна - Кіпр: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:43 4091
Стала відома зарплата Реброва в Аль-Айні
Сьогодні 11:12 2924
Шевченко назвав причину поганої реалізації збірної України
Сьогодні 10:45 1430
В УЄФА відреагували на форму збірної України
Сьогодні 09:41 5159 1
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 09:10 21991
Україна - Кіпр: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 01:07 1752
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:31 920 1
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:00 1872 2
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
04.06.2021 18:22 2470 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
04.06.2021 17:51 1326
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
04.06.2021 12:20 455
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
04.06.2021 11:45 5751
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
04.06.2021 11:05 87303 5
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2021 23:00 3700 1
Зубков забиває дебютний гол за збірну України
Зубков забиває дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
03.06.2021 21:29 1762
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної Андрій Твердохліб
03.06.2021 20:40 606
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020 Дима Копий
03.06.2021 16:32 933
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню Valeriy Ruchka
03.06.2021 15:21 2218
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
03.06.2021 14:44 4141
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2021 12:50 6200
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
03.06.2021 11:03 3894
Прямі трансляції
Навколо спорту

Реал готується організувати прощання з Рамосом

Сьогодні 16:25 715 0
Іспанець все ближче до відходу з клубу
Реал готується організувати прощання з Рамосом
#Реал, #Рамос

Джерело - isport.ua.

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос, ймовірно, покине клуб в міжсезоння.

Про це повідомляє ABC.

Вершкові готуються провести прощальну церемонію з футболістом.

Відзначається, що президент Реала Флорентіно Перес хоче організувати проводи Рамосу. Функціонер хоче, щоб Серхіо попрощався з одноклубниками і сфотографувався з усіма трофеями, які виграв у футболці мадридського клубу.

Нагадаємо, у Рамоса закінчується контракт з клубом в кінці червня, а сторони не можуть узгодити умови нової угоди.

Рамос виступає за Реал з 2005 року. У сезоні-2020/2021 іспанець провів 21 матч за вершкових, в яких забив чотири голи і виконав одну результативну передачу.

Раніше, Реал не став вимагати з Зідана 10 млн євро компенсації. 

Коментарі ()