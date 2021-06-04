Порту може підписати хавбека збірної Португалії

Моутінью має можливість повернутися до Португалії

Хавбек англійського Вулвергемптона і збірної Португалії Жоау Моутінью може продовжити кар'єру у Португалії.

Про це повідомляє Sport Witness.

У Моутінью залишився ще 1 сезон за контрактом з вовками, проте Вулвергемптон вимагає від Порту за трансфер гравця ту ж суму, що вони влітку 2018 року заплатили Монако - 5,6 млн євро. Крім того, щоб перейти в Порту, Моутіньо доведеться піти на скорочення зарплати.

У минулому сезоні португалець провів 36 матчів за Вулвергемптон, забив 1 гол і зробив 1 асист.

Раніше, збірна Португалії обіграла Іспанію та вийшла у фінал Євро-2021 U-21.