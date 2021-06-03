Суркіс: Оплачуємо новий газон на Олімпійському 50 на 50 з Шахтарем

Динамо найближчим часом розпочнемо будівництво спеціального тренажерного залу на базі.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми завершуємо проектні роботи і найближчим часом розпочнемо будівництво спеціального тренажерного залу на базі. Це було побажання Мірчі Луческу, він дуже ретельно підходить до всіх нюансів. Для нього немає дрібниць в роботі, футболісти і співробітники клубу це вже зрозуміли.

Про реконструкцію полів уже було чимало сказано, ми йдемо вперед, і скоро будуть готові газони на клубній базі. Динамо бере участь в модернізації НСК Олімпійський, зокрема, ми оплачуємо 50 на 50 з донецьким Шахтарем новий газон на цій арені", - сказав Суркіс.