Колишній тренер Шахтаря отримав пропозицію очолити Фенербахче

Шустер останні два роки сидить без роботи

Німецький фахівець Бернд Шустер, який відомий в Україні по роботі з Шахтарем в сезоні-2003/04, незабаром може опинитися в турецькій Суперлізі.

Про це повідомляє Marca.

61-річний наставник отримав пропозицію очолити Фенербахче, яку зараз ретельно вивчає.

Відзначається, що Шустеру подобається перспектива спробувати себе в досить конкурентоспроможній лізі, якою є турецька, але поспішати з остаточним вердиктом німець не планує.

Останньою командою, з якою на цей момент працював Шустер, є китайський Далянь Іфан, котрий Бернд покинув ще в лютому 2019 року.

Цікаво, що раніше преса сватала в Фенербахче українського фахівця Сергія Реброва, який нині працевлаштований у Ференцвароші.