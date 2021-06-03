Динамо отримало частину боргу по Че Че

Сан-Паулу перерахував певну суму київському клубу

Київське Динамо отримало частину суми від бразильського Сан-Паулу за хавбека Че Че.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Бразильський клуб перерахував на рахунок біло-синіх 12,5 мільйона реалів (близько двох мільйонів євро).

Однак це не повна сума. Частину боргу клуб хоче погасити в найближчі місяці.

Відзначимо, що CAS зобов'язав босів Сан-Паулу виплатити 2,65 мільйона євро Динамо і наклав штраф в розмірі 400 тисяч євро за порушення умов договору.

Нагадаємо, Че Че перебрався в Сан-Паулу з Динамо у 2019 році, проте у квітні 2021 роки перебрався в оренду в Атлетіко Мінейро.

Раніше, Динамо продовжило контракт з Луческу.