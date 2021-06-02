Ярмоленко: Хочу довести в першу чергу собі, що можу бути корисний збірній

Вінгер Вест Гема проведе два повні матчі напередодні Євро-2020

Джерело - УАФ.

Збірна України буде грати лише на перемогу в контрольних матчах напередодні Євро-2020.

Про це заявив вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко.

"В першу чергу, ми повинні думати про свою гру. Останні результати команди явно не ті, яких би хотілося. Ми повинні в будь-якому випадку грати тільки на перемогу, товариська це гра чи ні. Гру на Євро-2016 ми вже забули. Наше завдання - добре підготуватися до Євро-2020 через ці спаринги", - заявив вінгер

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"Я скучив за грою. Була травма, довго не грав. Тому мені потрібна ігрова практика, мені потрібно набирати форму. Думаю, в цих матчів буде хороша інформація для тренерського штабу, подивитися в якому я стані, чи готовий грати на Євро".

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"Для мене величезна мотивація зіграти ці дві товариські гри, тому що я хочу довести в першу чергу собі, що я готовий, що я можу бути корисний збірної, що я гідний бути тут. Те ж саме хочу довести Андрію Миколайовичу. Я мотивований як ніколи", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Ярмоленко проведе два повні матчі напередодні Євро-2020.