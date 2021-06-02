Захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченко психологічно важко після фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі(0:1).

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Я говорив із Зінченком після фіналу. Він дуже сильно засмутився, але це нормально. Я думаю, що психологічно йому зараз важко. Він повернеться 4 червня. Він змінить обстановку, з'являться нові завдання і цілі. Це навіть піде йому на користь. Ми всі його чекаємо", - заявив фахівець.