Джерело - УАФ.
Захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченко психологічно важко після фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі(0:1).
Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
"Я говорив із Зінченком після фіналу. Він дуже сильно засмутився, але це нормально. Я думаю, що психологічно йому зараз важко. Він повернеться 4 червня. Він змінить обстановку, з'являться нові завдання і цілі. Це навіть піде йому на користь. Ми всі його чекаємо", - заявив фахівець.
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"Мені подобається ставлення Судакова, його мобільність, його рух. Він потрапив на Євро, тому що він добре виглядає", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, Шевченко може замінити Соболя в заявці на Євро-2020.