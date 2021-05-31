Зінченко не візьме участь у матчі проти Північної Ірландії

Шевченко вирішив дати захиснику додатковий відпочинок після фіналу Ліги чемпіонів

Захисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко не допоможе збірній України в контрольному поєдинку проти Північної Ірландії.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Тренерський штаб національної команди надав гравцеві кілька днів додаткового відпочинку після фінального поєдинку Ліги чемпіонів проти Челсі (0:1)

Українець вийшов у старті містян і провів повний поєдинок, ставши при цьому найкращим гравцем Ман Сіті цього матчу.

Всього в збірній Зінченко провів 38 поєдинків, в яких відзначився п'ятьма голами.

Матч Україна - Північна Ірландія відбудеться у четвер, 3 червня, в Дніпрі. Це буде другий товариський поєдинок синьо-жовтих у рамках підготовки до Євро-2020. 23 травня синьо-жовті зіграли внічию з Бахрейном (1:1).