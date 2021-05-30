Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
За фінальний матч Ліги чемпіонів з Челсі український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав оцінку 7.0.
Про це повідомляє WhoScored.
Українець провів увесь матч. Манчестер Сіті поступився з рахунком 0:1.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|2000
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|3000
|На сайт
|4
|1500
|На сайт
|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
За фінальний матч Ліги чемпіонів з Челсі український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав оцінку 7.0.
Про це повідомляє WhoScored.
Українець провів увесь матч. Манчестер Сіті поступився з рахунком 0:1.