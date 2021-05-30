 Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів
Вчора 23:57 246
Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:11 504 1
Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:02 2157
Хейні - Лінарес: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:01 1504
Манчестер Сіті - Челсі 0:1. Як це було
Вчора 23:56 6924
Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 21:59 3800
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Вчора 21:57 9230
Збірна України переграла Словаччину у Золотій Євролізі
Вчора 21:39 484
Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на фінальний матч Ліги чемпіонів
Вчора 21:07 431
Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Челсі: цифри та факти
Вчора 19:39 1936
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Вчора 18:24 378
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 20644 7
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
Вчора 15:48 430 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
Вчора 14:20 2281
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
Вчора 14:17 4125
Прямі трансляції
Навколо спорту

Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:11 504 1
Українець отримав оцінку 7,0
Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів
#Манчестер Сіті, #Челсі, #Зінченко

Джерело - Чемпіон.

За фінальний матч Ліги чемпіонів з Челсі український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав оцінку 7.0.

Про це повідомляє WhoScored.

Українець провів увесь матч. Манчестер Сіті поступився з рахунком 0:1.

Коментарі ()