Маліновський: У збірній України я потрапив у свою стихію

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський пригадав свої перші кроки у збірній Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Я опинився в команді європейського рівня. Судив про це по тому стилю гри, який нам прищеплювали. Мені такий футбол, з контролем м'яча, з думкою, завжди подобався, і я був щасливий, що потрапив у свою стихію.

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Та й хлопці, попри не найкращі результати у відбірковому циклі до ЧС-2018, отримували задоволення від того, що робили на полі. Тепер ми не просто пахали, надягаючи футболку головної команди країни. Тепер ми ще й грали. Всі були гранично мотивовані і амбітні, всі хотіли себе проявити. Була хороша конкуренція, і це теж допомагало переносити на поле ту інформацію, яку давав тренерський штаб", - сказав Маліновський.