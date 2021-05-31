Маркевич: Маліновському потрібно переходити в АПЛ

Українському півзахиснику Аталанти Руслану Маліновському слід переходити у ТОП-клуб.

Про це розповів глава комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич.

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"Думаю, йому варто кудись йти. Він зараз має дуже добрий вигляд. При всій повазі до Аталанти, але це не ТОП-клуб. Маліновський вже дозрів до того, щоб перейти в один з ТОП-клубів.

Думаю, йому потрібно перейти в АПЛ. Будь то Челсі або інша команда. Я б хотів його там побачити. Чому ні?" - сказав Маркевич.