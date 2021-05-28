Лапорта: Барселона не буде вибачатися перед УЄФА

Президент Барселони Жуан Лапорта готовий йти до суду, якщо команду виключать з Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Про це розповів сам функціонер.

"Я сказав президенту УЄФА, що ми не будемо вибачатися за Суперлігу. І не будемо платити ніякі штрафи. У нас є право організовувати турніри.

Якщо нас дискваліфікують, то Барселона піде до Спортивного арбітражного суду.

Готові продовжувати діалог з УЄФА, але якщо будуть санкції, то ми готові судитися і в CAS, і в звичайних судах. Сидіти склавши руки клуб не буде", - сказав Лапорта.