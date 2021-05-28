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Лапорта: Барселона не буде вибачатися перед УЄФА

Сьогодні 15:41 528 0
Жуан Лапорта прокоментував можливу дискваліфікацію клубу з Ліги чемпіонів
Лапорта: Барселона не буде вибачатися перед УЄФА
#Барселона, #Лапорта

Джерело - sport.ua.

Президент Барселони Жуан Лапорта готовий йти до суду, якщо команду виключать з Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Про це розповів сам функціонер.

"Я сказав президенту УЄФА, що ми не будемо вибачатися за Суперлігу. І не будемо платити ніякі штрафи. У нас є право організовувати турніри.

Якщо нас дискваліфікують, то Барселона піде до Спортивного арбітражного суду.

Готові продовжувати діалог з УЄФА, але якщо будуть санкції, то ми готові судитися і в CAS, і в звичайних судах. Сидіти склавши руки клуб не буде", - сказав Лапорта.

Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.

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