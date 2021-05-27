 Північна Ірландія оголосила склад на товариський матч з Україною | Футбол | Champion.com.ua
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Північна Ірландія оголосила склад на товариський матч з Україною

Сьогодні 17:10 252 0
Бараклоу викликав для підготовки до матчу 25 гравців
Північна Ірландія оголосила склад на товариський матч з Україною
#Північна Ірландія

Джерело - УАФ.

Тренерський склад збірної Північної Ірландії оголосив склад національної команди на товариський поєдинок з Україною.

Про це повідомляє офіційний сайт Ірландської футбольної асоціації.

Наставник зелено-білих Іан Бараклоу викликав для підготовки до гри 25 футболістів, повідомляє прес-служба УАФ .

Склад збірної Північної Ірландії:

Воротарі: Бейлі Пікок-Фаррелл (Бернлі), Конор Азард (Селтік), Ліам Хьюз (Ліверпуль)

Захисники: Крейг Кеткарт (Вотфорд), Стюарт Даллас (Лідс), Шейн Фергюсон (Міллуолл), Патрік Макнейра (Мідлсбро), Деніел Баллард (Арсенал), Кіарон Браун (Кардіфф Сіті), Сем Макклелланд (Челсі), Конор Бредлі (Ліверпуль)

Півзахисники: Найалла Макгинн (Абердін), Джордж Севілл (Мідлсбро), Джордан Томпсон (Сток Сіті), Алістер Макканн (Сент-Джонстон), Алфі Маккалмонт (Лідс), Джордан Джонс (Рейнджерс), Гевін Уайт (Кардіфф Сіті), Ітан Галбрейт (Манчестер Юнайтед)

Нападники: Кайл Лафферті (Кілмарнок), Джош Магенніс (Халл Сіті), Ліам Бойс (Хартс), Пол Сміт (Куїнз Парк Рейнджерс), Діон Чарльз (Аккрингтон Стенлі), Шейн Лавер (Лінфілд).

Нагадаємо, товариський матч між збірними України та Північної Ірландії відбудеться 3 червня на Дніпро-Арені.

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