 Луческу двічі був ображений на Гвардіолу | Футбол | Champion.com.ua
Ліга Європи. Фінал. Вільярреал - Манчестер Юнайтед: цифри та факти
Сьогодні 18:47 1839
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 18:58 8310
Молодіжна збірна України з поразки стартувала на турнірі Лобановського-2021
Сьогодні 18:57 194
Луческу: Це Динамо виграло чемпіонат, а не Шахтар його програв
Сьогодні 16:12 575
АЕК відмовився від послуг Реброва
Сьогодні 11:50 1358
Шевченко довикликав до збірної України Безуса
Сьогодні 11:36 2637 1
Ярославський: Емблема Металіста вже наша
Сьогодні 11:11 1482
Збірна України знялася з командного чемпіонату Європи
Сьогодні 10:25 7729
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:51 2073
УЄФА відкрила справу проти трьох клубів Суперліги
Сьогодні 08:42 3767
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького Андрій Твердохліб
Вчора 20:43 1458 1
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
Вчора 16:56 342
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
Вчора 16:45 1336
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 1295
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
Вчора 15:27 2642
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 13:33 3754
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
Вчора 12:38 4268 2
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників Valeriy Ruchka
24.05.2021 17:49 3069
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду
Жахливий піт-стоп. Механіки Mercedes не змогли зняти колесо з боліду Valeriy Ruchka
24.05.2021 16:58 743
Циганков врятував збірну України від ганьби
Циганков врятував збірну України від ганьби Valeriy Ruchka
23.05.2021 23:11 1493
Прямі трансляції
Навколо спорту

Луческу двічі був ображений на Гвардіолу

Сьогодні 16:54 607 0
Тренер Динамо розповів про неприємні ситуації у відносинах з Гвардіолою
Луческу двічі був ображений на Гвардіолу
#Луческу, #Гвардіола

Джерело - Чемпіон.

Наставник Динамо Мірча Луческу раніше двічі під час роботи з Шахтарем був ображений поведінкою Хосепа Гвардіоли і його команд.

Про це заявив сам наставник.

"Я двічі ображався на Гвардіолу. У тому матчі, коли ми вигравали 1:0 на 86-й або 87-й хвилині (матч з Барселоною в 2008 році) і вибили м'яч за лінію. Нам повинні були його повернути по фейр-плей. Наші гравці чекали, що м'яч повернуть. В результаті Пятов припустився помилки і Мессі забив.

Мене образило, що команда такого рівня так себе поводить. Я розумію, що Гвардіола був молодим, хотів виграти. Після матчу я не стримався, почав кричати на Барселону, на Гвардіолу, на всіх.

Другий раз я образився на нього в матчі з Баварією. Після 0:0 у Львові був матч-відповідь в Мюнхені. На старті у нас вилучили Кучера і призначили пенальті. Я побачив, як Гвардіола стрибає від радості. Ми програли 0:7, а Гвардіола продовжував стрибати від радості після 5 і 6 голів. Має ж бути повага", - сказав Луческу.

Раніше, Луческу допоможе збірній України на Євро-2020.

Коментарі ()