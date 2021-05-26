Луческу двічі був ображений на Гвардіолу

Тренер Динамо розповів про неприємні ситуації у відносинах з Гвардіолою

Джерело - Чемпіон.

Наставник Динамо Мірча Луческу раніше двічі під час роботи з Шахтарем був ображений поведінкою Хосепа Гвардіоли і його команд.

Про це заявив сам наставник.

"Я двічі ображався на Гвардіолу. У тому матчі, коли ми вигравали 1:0 на 86-й або 87-й хвилині (матч з Барселоною в 2008 році) і вибили м'яч за лінію. Нам повинні були його повернути по фейр-плей. Наші гравці чекали, що м'яч повернуть. В результаті Пятов припустився помилки і Мессі забив. Мене образило, що команда такого рівня так себе поводить. Я розумію, що Гвардіола був молодим, хотів виграти. Після матчу я не стримався, почав кричати на Барселону, на Гвардіолу, на всіх. Другий раз я образився на нього в матчі з Баварією. Після 0:0 у Львові був матч-відповідь в Мюнхені. На старті у нас вилучили Кучера і призначили пенальті. Я побачив, як Гвардіола стрибає від радості. Ми програли 0:7, а Гвардіола продовжував стрибати від радості після 5 і 6 голів. Має ж бути повага", - сказав Луческу.

Раніше, Луческу допоможе збірній України на Євро-2020.