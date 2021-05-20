Філіппов: Головне завдання - грати в Сент-Трюйдені

Український нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов оцінив свій сезон у бельгійському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я сам підняв для себе таку планку, що приїду в Бельгію і без будь-якої адаптації буду грати. Легко і просто. Але зіткнувся з труднощами в плані мови, менталітету і команди. При нинішньому тренері не так багато практики, проте я на кожному тренуванні викладаюся і працюю. Зараз буде підготовка до нового сезону, і я віддам всі сили, щоб бути в складі.

Бельгія - хороший чемпіонат і трамплін. Хтось переїхав сюди в 20-21 рік, і у них є запас часу. У мене інша історія, мені 28 років. Головне завдання - грати в Сент-Трюйдені.

Зараз потрібно стати гравцем основного складу. Показати, що теж можу грати в футбол. Повернення в "Десну"? Не буду відкидати цей варіант в майбутньому. Мені і сім'ї було комфортно в Чернігові.

Але хочеться пограти в європейських чемпіонатах. Це досвід", - сказав Філіппов.