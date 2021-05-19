Маліновський потрапив до ТОП-3 гравців Європи за середнім значенням гольових передач

Показники хавбека Аталанти у поточному сезоні дуже високі

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський потрапив до ТОП-3 найкращих гравців Європи за кількістю гольових передач за 90 хвилин (0.6 в середньому).

Про це повідомляє The Analyst.

Більш високий середній показник тільки у Александра Головіна з Монако і Томаса Мюллера з Баварії.

Українець ділить 5-те місце за кількістю створених гольових моментів за 90 хвилин (його середній показник дорівнює 1.1). Більше гольових моментів створюють лише Джек Гріліш, Кінгслі Коман, Неймар і Усман Дембеле.

Раніше Маліновський допоміг Аталанті переграти Дженоа.