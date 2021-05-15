Українець забив гол та зробив результативну передачу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 37-го туру італійської Серії А Спеція приймала Торіно, Аталанта завітала у гості до Дженоа.

Українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин і був замінений на 57-ій хвилині. Маліновський забив гол та зробив результативну передачу.

Чемпіонат Італії - Серії А

37 тур, 15 травня

Дженоа - Аталанта 3:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 9 Сапата, 0:2 - 26 Малінвоський, 0:3 - 44 Госенс, 1:3 - 49 Шомуродов, 1:4 - 51 Пашалич, 2:4 - 67 Пандев (пен), 3:4 - 85 Шомуродов

Спеція - Торіно 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Сапонара, 2:0 - 41 Нзола, 2:1 - 53 Белотті, 3:1 - 74 Нзола, 4:1 - 84 Ерліч