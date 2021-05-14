Маліновський: В Італії впевнені, що Де Дзербі очолить Шахтар

Прихід наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі на тренерський місток донецького Шахтаря є реальним.

Про це заявив півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

"Що цікавого повідомляється в італійських ЗМІ з приводу приходу Де Дзербі в Шахтар? Поки що тут інформація, що велика ймовірність. Хтось пише, що вже на стадії переговорів. Він сам дає коментарі, що все скаже в кінці сезону. Він не приховує нічого від футболістів, у нього з ними добре порозуміння.

У Сассуоло найбільший відсоток володіння м'ячем, вони грають в дуже цікавий і комбінаційний футбол, багато ударів завдають по воротах. З ними всім важко грати. Ми грали проти них в меншості, але зіграли дуже добре. Не дали супернику нічого створити, могли виграти цю гру, забили гол у меншості", - зазначив Маліновський.