Джерело - Чемпіон.
ПСЖ, Інтер і Челсі проявляють інтерес до українського легіонера Аталанти Руслана Маліновського.
Про це повідомляє директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.
Відомий журналіст запитав про це у самого українського футболіста, який не став спростовувати дану інформації, підтвердивши, що невеликий інтерес є.
Відзначимо, що Маліновський став найкращим гравцем чемпіонату Італії в квітні за версією WhoScored. На його рахунку 5 голів і 8 асистів у дев'яти останніх матчах чемпіонату Італії.
Нагадаємо, Маліновський отримав другу найвищу оцінку за матч з Беневенто.