ПСЖ, Інтер і Челсі бажають бачити українця у своїй команді

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ, Інтер і Челсі проявляють інтерес до українського легіонера Аталанти Руслана Маліновського.

Про це повідомляє директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

Відомий журналіст запитав про це у самого українського футболіста, який не став спростовувати дану інформації, підтвердивши, що невеликий інтерес є.

Відзначимо, що Маліновський став найкращим гравцем чемпіонату Італії в квітні за версією WhoScored. На його рахунку 5 голів і 8 асистів у дев'яти останніх матчах чемпіонату Італії.

Нагадаємо, Маліновський отримав другу найвищу оцінку за матч з Беневенто.