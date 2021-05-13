 Віцепрезидент Маріуполя: Орендовані у Шахтаря - заслуга перед футболом | Футбол | Champion.com.ua
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Віцепрезидент Маріуполя: Орендовані у Шахтаря - заслуга перед футболом

Сьогодні 23:10 144 0
Санін - про оренду гравців у гірників
Віцепрезидент Маріуполя: Орендовані у Шахтаря - заслуга перед футболом
#Санін, #Маріуполь

Джерело - ФК Маріуполь.

Віцепрезидент Маріуполя Андрій Санін не бачить проблем в тому, що клуб масово набирає в оренду молодих гравців Шахтаря.

Про це заявив сам менеджер.

"Кадрова політика - це те, що нам ставлять у провину. Я маю на увазі наші взаємини з Шахтарем. Я ж, навпаки, вважаю це нашою заслугою перед українським футболом. Подивіться, перспективні хлопці, які могли грати тільки на рівні молодіжного футболу, у нас отримують можливість рости, прогресувати і грати на елітному рівні. Я вважаю, все ті хлопці, які прийшли до нас за умовами оренди, дуже сильно і якісно зросли".

Так, нам би хотілося зберегти цей склад. І ми будемо вести з ФК "Шахтар" переговори з цього приводу. Але потрібно розуміти, що в Шахтарі змінився тренер і у нього напевно будуть свої вимоги до футболістів. Ми в будь-якому випадку будемо вести діалог.

Ми хочемо, щоб кістяк команди, який у нас з'явився, який витримав цей складний сезон, який навчився тримати удар і терпіти всі складнощі, у якого з'явився характер, у нас зберігся на новий сезон", - сказав Санін.

Раніше, Остап Маркевич продовжив контракт з Маріуполем.

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