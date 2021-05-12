Нова угода з «азовцями» підписана на один рік

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба азовців.

Фахівець буде працювати з командою в наступному сезоні. Інші деталі угоди не розголошуються.

Разом з Остапом Мироновичем свою роботу в Маріуполі продовжить і весь тренерський штаб: Олександр Іванов, Сергій Атласюк, Ігор Шуховцев, Сергій Янковий та Ілля Кононов.

Остап Маркевич очолив команду з Маріуполя влітку минулого року. У поточному сезоні Маріуполь фінішував на 11-й позиції в турнірній таблиці.

Раніше, визначився найкращий гравець 26 туру УПЛ.