Джерело - fcmariupol.com.
Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє пресслужба азовців.
Фахівець буде працювати з командою в наступному сезоні. Інші деталі угоди не розголошуються.
Разом з Остапом Мироновичем свою роботу в Маріуполі продовжить і весь тренерський штаб: Олександр Іванов, Сергій Атласюк, Ігор Шуховцев, Сергій Янковий та Ілля Кононов.
Остап Маркевич очолив команду з Маріуполя влітку минулого року. У поточному сезоні Маріуполь фінішував на 11-й позиції в турнірній таблиці.