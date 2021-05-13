Мер Тернополя: Квитки на фінал Кубка України були продані миттєво

Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів про організацію фіналу Кубка України.

Про це розповів сам очільник міста.

"Яке найпопулярніше питання задають? Де купити квитки.

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Що відповідаю? Їх кількість обмежена, оскільки ми живемо в часи загрози пандемії, тому змушені приймати рішення, яке обмежує кількість глядачів в межах 3 тисяч.

Ті квитки, які були виставлені на продаж, були продані миттєво", - відзначив Надал.