Мер Тернополя: Квитки на фінал Кубка України були продані миттєво

Джерело - Футбол NEWS.
Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів про організацію фіналу Кубка України.
Про це розповів сам очільник міста.
"Яке найпопулярніше питання задають? Де купити квитки.
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Що відповідаю? Їх кількість обмежена, оскільки ми живемо в часи загрози пандемії, тому змушені приймати рішення, яке обмежує кількість глядачів в межах 3 тисяч.
Ті квитки, які були виставлені на продаж, були продані миттєво", - відзначив Надал.
Матч між Зорею та Динамо відбудеться сьогодні, 13 травня. Початок - о 19:00.
Раніше, Динамо обрало форму на фінал Кубка України проти Зорі.