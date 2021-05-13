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Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова

Сьогодні 12:58 5881 0
Спортивний директор Динамо згадав кілька історій з життя легендарного тренера
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
#лобановський, #михайличенко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

В річницю смерті великого тренера Олексій Михайличенко розповів Максиму Розенку, завдяки яким вправам Лобановського в Динамо з’являлися індивідуально сильні футболісти з чудовою технікою, до кого з гравців тренер відносився більш тепло та як Валерій Васильйович жартував з ним, сидячи поруч у літаку.

- Олексій Олександровичу, була думка, що в Динамо Лобановського для футболістів рік йде за три.

 - Головне, що у Лобановського рік йшов за "золото". І команди, які тренував Валерій Васильович, не тільки ставили перед собою найвищі цілі - вони їх досягали. Так, було нелегко - у Лобановського була не фізкультура, а важка фізична робота. Але той, хто хоче, щоб було легко, частіше бореться за виживання.

- Передсезонну підготовку у Лобановського згадувати не дуже приємно?

 - Дійсно доводилося робити важку монотонну роботу.  Була і гімнастика на швидкості, з акробатичними стрибками. У деяких хлопців від таких навантажень паморочилося в голові. Зате, коли закінчувалися збори, ми з задоволенням казали, що рік пройшов. Тому що після цього вже було легко - тільки матчі.

 - Умови для тренувань тоді значно відрізнялися від теперішніх.

 - Так, працювали в будь-яку погоду - під мокрим снігом, дощем. У кожного було по два костюми, які не встигали висихати.

- Пам’ятаєте найдивнішу вправу у Лобановського?

- Дивних не було - були важкі. Пам'ятаю, коли ми грали на півполя в квадрат - один в один, в один дотик, зворотньої передачі немає. Ти персонально відповідаєш за свого гравця, повинен за ним бігати як прив'язаний. Це важко. Але завдяки таким вправам у Динамо з'являлися індивідуально сильні і прекрасно оснащені технічно футболісти. Зараз в сучасному футболі змагальна діяльність настільки напружена, що доводиться грати на третій день. І фактично не залишається часу на навчання. Мені здається, що в деяких моментах це втрата. Тому що якості, які є у того чи іншого виконавця, потрібно не тільки підтримувати, але і розвивати.

 - Зараз у вас які виникають перші асоціації при згадці прізвища Лобановський?

 - Мені важко знайти слова, щоб лаконічно описати свої почуття до нього. Не тільки як до тренера, але і як до людини. У нього було багато крилатих фраз - тому що людина дуже багато читав, багато чим цікавився. Коли заходив до нього в кабінет, на столі лежали книги з найрізноманітніших напрямків - від Карнегі до прислів'їв і приказок. Він був людиною з хорошим почуттям гумору. Пам'ятаю, якось співрозмовник як аргумент навів приказку "Усе тече, усе змінюється". Лобановський повернувся до нього і повільно відповів: "Нічого не тече, нічого не змінюється". Напевно, в той момент він думав, що людина в душі завжди повинен залишатися порядною і нести відповідальність за всі свої вчинки. Він був людиною слова - про це знали всі.

- Неодноразово говорили про любов Лобановського до прикмет. Мовляв, він завжди хотів мати в команді хоч одного рудого. Вам пощастило з кольором волосся?

 - Але я ж не рудий! Так, зі світлим волоссям. Але не рудий. Хоча у мене вже стільки разів про це питали, що махнув рукою. Бог з ним, буду рудим.

 - Але ж ви не станете заперечувати, що з певного моменту стали улюбленцем Лобановського?

 - Були хлопці, до яких Валерій Васильович, на мій погляд, більш тепло ставився. Найчастіше Лобановський згадувало про Бережного. Так вийшло, що Олександр дуже рано закінчив з футболом. Хоча був приголомшливо талановитий. Валерій Васильович опікав його і після того, як Бережний закінчив кар'єру.

- У багатьох хлопців не вийшло реалізувати свій талант через проблеми зі спортивним режимом. Володимир Безсонов звичайно ж, реалізував себе як футболіст, але все одно якось сказав, що горілки випив більше, ніж журналісти з'їли борщу. Він був поза конкуренцією у Динамо в цьому плані?

 - Навряд чи Безсонов є автором цього крилатого вислову. Він просто його використовував. Ангелів у Динамо не було. Ми могли не тільки добре працювати, а й добре розслаблятися. Могли гарненько посидіти - але знали час і місце. Відчайдушно ніхто не пив. Нюанси, звичайно різні були - але від цього нікуди не дінешся. Ресторани були тільки в готелях. І звичайно на ранок Валерій Васильович знав, де і як ми розслаблялися - наглядачів тоді вистачало. В таких умовах особливо розгулятися ми не могли. Та й часу, щоб привести себе в порядок після якогось застілля, вистачало - на базу нас вивозили за два дні до гри. А неодружених - взагалі за три доби.

- Хто з гравців Динамо побоювався літати в літаках?

 - Я та Вітя Чанов. Пам'ятаю, якось летіли на АН-24 в Ланчхуті, потрапили в грозу. Як почало трясти - кидало з боку в бік. Було моторошно. Ми як з Вітею взялися за полки, так з ними і вийшли.

 - Зараз ці страхи позаду?

 - Не можу сказати, що я закохався в авіаперельоти. У цьому плані найбільш казковими були п'ять сезонів, проведених в Рейнджерс - самим дальній виїзд покривався клубним автобусом за півтори години. Все інше було взагалі поруч. За рік було пару перельотів у відпустку. Потім, коли повернувся до Києва і став працювати в Динамо, знову довелося політати на АН-24. Я сідав поруч з Лобановським. Валерій Васильович, дивлячись на мене, жартував. Питав: "Що, шкода втрачати те, що напрацював?".

- Раз вже згадали за Шотландію. Один з найвідоміших шотландців Шон Коннері, який нещодавно помер, жив не в рідному Единбургу, а переважно на Багамських островах. Він говорив, що повернеться до Шотландії тільки тоді, коли вона стане повністю незалежною від Великої Британії. Ви за п'ять років кар'єри в Рейнджерс відчули політичні погляди співвітчизників Шона?

 - Не можу сказати, що це протистояння носило яскраво виражений ворожий характер. Тим більше, в нашій команді тоді бігало чимало англійців. Але якісь прояви були. Шотландці - волелюбна нація, яка відрізняється від англійців не тільки діалектом. Мені це навіть в чомусь нагадує відмінності між росіянами і українцями - в характерах, поведінці, поглядах на ті чи інші речі.

Максим Розенко, Чемпіон

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