Джерело - fclsgroup.com.
Президент футбольного клубу Суми Геннадій Дем’яненко зазнав нападу і отримав понад десяток поранень, але наразі його життя у безпеці.
Про це йдеться в заяві клубу.
"Офіційно інформуємо, що наразі життю та здоров‘ю Геннадія Олександровича нічого не загрожує, він пройшов усі необхідні реанімаційні та медичні процедури", - підкреслюється в заяві.
Дем'яненко зазнав понад десять колото-різаних поранень. Органами поліції зареєстровано та розслідується кримінальне провадження щодо замаху на вбивство. Підозрюваний у злочині затриманий. Наразі триває слідство.