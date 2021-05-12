Наразі життя президента ФК Суми нічого не загрожує

Президент футбольного клубу Суми Геннадій Дем’яненко зазнав нападу і отримав понад десяток поранень, але наразі його життя у безпеці.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Офіційно інформуємо, що наразі життю та здоров‘ю Геннадія Олександровича нічого не загрожує, він пройшов усі необхідні реанімаційні та медичні процедури", - підкреслюється в заяві.

Дем'яненко зазнав понад десять колото-різаних поранень. Органами поліції зареєстровано та розслідується кримінальне провадження щодо замаху на вбивство. Підозрюваний у злочині затриманий. Наразі триває слідство.