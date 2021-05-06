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Франков: Минай відмовився зливати матч

Сьогодні 20:21 567 0
Франков: Минай відмовився зливати матч
Франков: Минай відмовився зливати матч
#Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков пояснив, чому матч 25-го туру УПЛ Минай Шахтар опинився під загрозою зриву.

Про це розповів сам журналіст.

"Агентурна інформація по Минаю.

Повинні були програти три-чотири м'ячі. Почали ставити, попливли коефіцієнти... Але справа не в коефіцієнтах або обіцянках Баранки про чесний футбол до кінця, а в небажанні команди виконувати вказівку щодо зливу. Мова про непокору більшості гравців — як мінімум.

Друга і, схоже, основна версія: невихід на гру — єдиний спосіб повернути величезні гроші, які вкладені в ставки (хтось з оточення Миная). А ось вийти — небезпечно, тому що Шахтар кине розібраному супернику п'ятьорик (і зробить це цинічно, охоче, обов'язково!), ставки зайдуть, і тоді почнеться потужний шухер за участю МВС (аномальні ставки під прицілом — гадаю, букмекери за таких розкладів не мовчать).

Джерело в поліції підтверджує. Ось тільки не підтверджує участі або навіть уваги з боку ФФУ і її дорогого комітету...

Так що поки, до надходжень нових відомостей, розбираємося. Однак! У хлопців конкретний тупик, так, гравці — заручники, але ніхто не заважає їм розповісти про свою позицію. Думаю, нас чекає чимало відкриттів.

Подальше дозвольте не публікувати, щоб не нашкодити слідству: сподіваюся, що безпосередніх учасників афери все ж закриють по-серйозному!

Чи виживе Минай? Давайте будемо чесними: а це багато кого хвилює?!", — написав Франков.

Раніше повідомлялося, що Минай відмовився грати матч з Шахтарем.

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