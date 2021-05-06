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Минай відмовився грати матч з Шахтарем
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Минай відмовився грати матч з Шахтарем

Сьогодні 18:22 1676 0
Минай не вийде на матч 25-го туру з Шахтарем
Минай відмовився грати матч з Шахтарем
#Минай, #УПЛ

Джерело - ua-football.com.

Минай не вийде на матч 25 туру УПЛ проти Шахтаря, який повинен був відбутися сьогодні о 19:00 на НСК Олімпійському.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Причина демаршу закарпатського клубу - аномальні котирування ставок на поєдинок у букмекерів, які підскочили за останні часи.

Так, за день на перемогу Минаю коефіцієнти зросли з 27 до 44. Також аномальна кількість ставок стала надходити на тотал матчу більше 3.5.

Відзначимо, що також вчора деякі букмекерські контори і зовсім перестали приймати ставки на цей поєдинок.

Наразі закарпатський клуб посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ з 18 очками.

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