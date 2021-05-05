Манчестер Сіті вперше за 51 рік вийшов до фіналу єврокубків

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті, перемігши у півфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ, вперше за 51 рік вийшов до фіналу єврокубків.
І в ньому, якщо довірить місце іспанський наставник містян Жузеп Гвардіола, може зіграти капітан збірної України Олександр Зінченко.
Фінал Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 відбудеться 29 травня у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка.
Востаннє Сіті грав у фіналі клубного футбольного турніру в 1970 році, обігравши з рахунком 2:1 польський клуб Гурнік (Забже) у вирішальному матчі за Кубок володарів кубків УЄФА.