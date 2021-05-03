 Маркевич: Маріуполь проявить себе у грі проти Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Маріуполь проявить себе у грі проти Динамо

Сьогодні 18:41 497 0
Остап Маркевич прокоментував матч проти ФК Львів
Маркевич: Маріуполь проявить себе у грі проти Динамо
#Маріуполь, #Маркевич

Джерело - fcmariupol.com.

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич підсумував поразку в матчі 24 туру УПЛ проти Львова.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Вийшов хороший бойовий матч. Були хороші швидкості, хороша тактична підготовка з двох сторін. Львів – добре організована команда. Тому нам було важко розкрити їх захисні редути. Хоча у нас були моменти, які треба було реалізовувати і доводити гру до перемоги. На мій погляд, нічия була б логічним закономірним результатом. Це футбол...

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Ми знали, що стандартні положення – це одна із сильних сторін Львова. У них є фактурні футболісти з великим досвідом. Природно молодим нашим хлопцям було важко боротися. Хоча вони і справлялися. Але все-таки різниця між 30-річним атлетом і 20-річним молодим футболістом є, і в якомусь епізоді ми поступилися.

Трагедії немає. Ми будемо боротися до кінця. Попереду у нас дуже важка гра з Динамо. Ми хочемо себе проявити в цій грі. Це чемпіон і гранд нашого футболу", – розповів Маркевич.

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