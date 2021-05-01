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Бабич відреагував на можливе призначення в Олександрію

Сьогодні 14:37 398 0
Олександр Бабич прокоментував інформацію про перехід в Олександрію
Бабич відреагував на можливе призначення в Олександрію
#Бабич, #Маріуполь, #Олександрія

Джерело - footboom.com.

Український тренер Олександр Бабич інформацію про свою кандидатуру на посаду наставника Олександрії отримав з преси.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Так, я читав про це. Чесно кажучи, не знаю, звідки взялася ця інформація, але особисто зі мною щодо цього питання ніхто поки жодних переговорів не вів.

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Тим більше, що в клубі зараз є чинний тренер", – сказав Бабич.

Раніше повідомлялося, що Шаран залишить Олександрію у кінці сезону.

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