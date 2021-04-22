Шаран залишить Олександрію у кінці сезону

Джерело - Чемпіон.
По завершенні сезону Володимир Шаран залишить посаду головного тренера Олександрії.
Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.
"Наскільки я знаю домовленості керівництва і тренера Олександрії, оскільки мета фіналу Кубка не досягнута, в кінці сезону в клубі закінчиться ціла епоха. Дякуємо Володимиру Шарану, що з провінціалів свого часу зліпив гідну команду", - зазначив Бурбас.
Судді - це окремі комедіанти сьогодні🤦🏻♂️Ну, а наскільки я знаю домовленості керівництва і тренера Олександрії, оскільки мета фіналу кубка не досягнута, наприкінці сезону в клубі закінчиться ціла епоха. Дякуємо Володимиру Шарану, що з провінціалів свого часу зліпив гідну команду 🙌🏻— Igor Burbas (@iburbas) April 21, 2021
У півфіналі Кубку України Олександрія програла Зорі (1:1, пен - 3:4).