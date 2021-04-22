Шаран залишить Олександрію у кінці сезону

По завершенні сезону Володимир Шаран залишить посаду головного тренера Олександрії.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Наскільки я знаю домовленості керівництва і тренера Олександрії, оскільки мета фіналу Кубка не досягнута, в кінці сезону в клубі закінчиться ціла епоха. Дякуємо Володимиру Шарану, що з провінціалів свого часу зліпив гідну команду", - зазначив Бурбас.