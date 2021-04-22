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Шаран залишить Олександрію у кінці сезону

Сьогодні 08:08 957 0
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Шаран залишить Олександрію у кінці сезону
#Шаран, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

По завершенні сезону Володимир Шаран залишить посаду головного тренера Олександрії.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Наскільки я знаю домовленості керівництва і тренера Олександрії, оскільки мета фіналу Кубка не досягнута, в кінці сезону в клубі закінчиться ціла епоха. Дякуємо Володимиру Шарану, що з провінціалів свого часу зліпив гідну команду", - зазначив Бурбас.

У півфіналі Кубку України Олександрія програла Зорі (1:1, пен - 3:4).

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