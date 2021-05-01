Екстренер Маріуполя може очолити Олександрію

Джерело - sportarena.com.
Головним претендентом на посаду головного тренера Олександрії є відомий український фахівець Олександр Бабич.
Про це повідомляє Sport Arena.
Бабич може очолити команду після закінчення нинішнього сезону.
Нинішній наставник Олександрії Володимир Шаран очолює команду з літа 2013 року, також він тренував команду в 2010-11 роках. Сумарно на чолі Олександрії він провів 342 матчі у всіх турнірах. Під його керівництвом клуб завоював бронзові медалі чемпіонату України, а також двічі виходив в єврокубки.
Останнім місцем роботи 42-річного Бабича був Маріуполь, який він тричі виводив в кваліфікацію Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що Шаран залишить Олександрію у кінці сезону.