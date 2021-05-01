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Екстренер Маріуполя може очолити Олександрію

Сьогодні 11:26 436 0
Олександр Бабич може повернутися в УПЛ
Екстренер Маріуполя може очолити Олександрію
#Бабич, #Олександрія

Джерело - sportarena.com.

Головним претендентом на посаду головного тренера Олександрії є відомий український фахівець Олександр Бабич.

Про це повідомляє Sport Arena.

Бабич може очолити команду після закінчення нинішнього сезону.

Нинішній наставник Олександрії Володимир Шаран очолює команду з літа 2013 року, також він тренував команду в 2010-11 роках. Сумарно на чолі Олександрії він провів 342 матчі у всіх турнірах. Під його керівництвом клуб завоював бронзові медалі чемпіонату України, а також двічі виходив в єврокубки.

Останнім місцем роботи 42-річного Бабича був Маріуполь, який він тричі виводив в кваліфікацію Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Шаран залишить Олександрію у кінці сезону.

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