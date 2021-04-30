Аякс продовжив контракт з головним тренером команди

Фахівець вирішив залишитися в амстердамському клубі

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг продовжив угоду з клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

51-річний фахівець підписав нову угоду, яка розрахована до літа 2023 року.

Примітно, що амстердамці продовжили контракт з тен Хагом після того, як з'явилася інформація про інтерес до тренера з боку Тоттенгема.

Тен Хаг очолив першу команду Аякса 1 січня 2018 року. Під його керівництвом команда стала чемпіоном Нідерландів в сезоні-2018/19, двічі завоювала Кубок Нідерландів і виграла один Суперкубок країни.