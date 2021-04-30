Каштру: Шахтар повинний бути у кваліфікації Ліги чемпіонів

Шахтар повинний гарантувати собі друге місце у чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Працюємо на те, аби перемогти в наступному матчі. Відпрацьовуємо нашу структуру в обороні та наші макропринципи на гру. Дуже зосереджені на тому, щоб здобути перемогу, знаючи, наскільки це важливо.

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Чемпіонат дався нам дуже складно, й зараз нам необхідно вирішити питання другого місця – зміцнити наші позиції і бути у кваліфікації Ліги чемпіонів на наступний сезон. Відпрацьовуємо все те, чого може вимагати майбутня гра", - відзначив Каштру.