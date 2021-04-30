 В УАФ винесли вердикт арбітру скандального матчу Олімпік - Зоря | Футбол | Champion.com.ua
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В УАФ винесли вердикт арбітру скандального матчу Олімпік - Зоря

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В УАФ пояснили рішення Миколи Балакіна під час скандального епізоду матчу Олімпік - Зоря
В УАФ винесли вердикт арбітру скандального матчу Олімпік - Зоря
#УАФ, #Зоря, #Олімпік

Джерело - uaf.ua.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу оцінив дії Миколи Балакіна у матчі 10-туру УПЛ Олімпік - Зоря.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"30 хв. Під час єдиноборства, що межувало з надмірною силою, за м’яч між гравцем атаки № 33 ФК Олімпік та воротарем № 23 ФК Зоря неподалік від меж його штрафного майданчика відбулося жорстке зіткнення з наявним фізичним контактом між гравцями, що призвело до падіння обох гравців. Арбітр зупинив гру, зафіксувавши першочергове порушення нападника № 33 ФК Олімпік — "поза грою", та призначив вільний удар.

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Захист гравців від небезпечних дій суперника є головною складовою арбітражу футбольних матчів. Подібні ігрові ситуації під час проведення матчів зустрічаються не досить часто та вимагають від арбітрів максимальної концентрації уваги, "очікування неочікуваного" та суворої оцінки таких дій гравців, які ведуть єдиноборства за м’яч і несуть у собі загрозу безпеці суперника в будь-якій частині футбольного поля.

Під час гри головою в м’яч саме воротар наражав себе на небезпеку, але після гри в м’яч за рахунок високої інтенсивності та неконтрольованих власних дій він припустився небезпечного фізичного контакту з нападником № 33, що призвело до завдання останньому дуже важкої травми (перелому ноги). Польовим арбітрам було важко миттєво оцінити небезпечність дій воротаря № 23, акцентувавши власну увагу на грі воротаря в м’яч, але ВАА (VAR) мав очевидні відеодокази того, що саме відбулося на полі.

Тому, згідно з Протоколом ВАА, він рекомендував польовому арбітру перегляд цього епізоду на полі (ПНП) для більш якісної оцінки та ухвалення остаточного рішення. Призначення вільного удару (первинне порушення "поза грою") на користь ФК Зоря та винесення червоної картки (серйозне ігрове порушення) воротарю № 23 ФК Зоря за боротьбу за м’яч зі створенням небезпеки для (здоров’я) суперника є правильним рішенням, що відповідає вимогам духу гри та п. 3 (стор. 112) Правила 12", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Олімпік у більшості переміг Зорю у перенесеному матчі УПЛ.

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