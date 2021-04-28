Олімпік у більшості переміг Зорю у перенесеному матчі УПЛ

На хід гри вплинуло вилучення голкіпера Зорі

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Олімпік зустрічався з луганською Зорею.

У середині першого тайму матчу Громов забив гол, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано. А через 9 хвилин знову арбітри дивилися VAR. І цього разу рішення було на користь Олімпіка - голкіпер Зорі Васіль отримав червону картку. У другому таймі матчу донецька команда, граючи у більшості, забила два голи. У компенсовані хвилини зустрічі Зоря один гол відіграла. Олімпік переміг з рахунком 2:1. Це перша перемога команди під керівництвом Калитвинцева.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга

10 тур, 28 квітня

Олімпік - Зоря 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Бабенко, 2:0 - 71 Тейшейра, 2:1 - 90+2 Сайядманеш

Олімпік: Кичак - Пасіч, Векляк, Драме, Лебеденко - Таллес, Бабенко, Політило, Тейшейра - Нкенг, Каргбо (Чогадзе 35)

Зоря: Васіль - Руфаті, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс - Цвек (Назарина 56) - Хомченовський (Кабан 56), Кочергін, Луньов (Шевченко 35) - Громов, Шахаб

Попередження: Каргбо 17, Таллес 44, Бабенко 45+4, Векляк 48 - Хомченовський 45+4

Вилучення: Васіль 32