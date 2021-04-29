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Ступар: Вилучення Васіля - це просто абсурд

Сьогодні 11:12 822 0
Mирослав Ступар прокоментував суддівство Миколи Балакіна
Ступар: Вилучення Васіля - це просто абсурд
#Олімпік, #Зоря, #УПЛ

Джерело - ua-football.com.

Головний арбітр матчу Олімпік - Зоря Микола Балакін допустив дві серйозні помилки під час гри.

Про це розповів ексарбітр Mирослав Ступар.

"Балакін був не готовий до цього матчу, тому що термінова заміна арбітра ніколи не сприяє успішному суддівству. Поспіх, термінові збори і переїзди не пройшли безслідно. За підсумками цього матчу є три питання, які потрібно розглянути.

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На 23-й хвилині стався удар Кочергіна, Кичак відбив, Луньов головою зіграв на добиванні, але голкіпер Олімпіка знову парирував. І лише з третьої спроби Громов добив результативно. М'яч опинився в сітці, і з точки зору футболу і сюжету гри все було в порядку. Але за допомогою ВАР цей гол Зорі скасували, тому що Луньов знаходився в положенні "поза грою" після того, як зіграв головою. Йому нікуди було діватися, він спіткнувся об лежачого Кичака і впав на газон. Коли пробив Громов, судді розцінили, що Луньов заважав голкіперу. Формально можна з цим погодитися, але з точки зору динаміки гри і здорового глузду я не можу пояснити це рішення. Навряд чи Кичак зумів би парирувати удар Громова, якби не було поруч Луньова. Тому рішення натягнуте, чисто формальне, можна сказати - не футбольне.

А те, що сталося на 32-й хвилині, інакше як серйозною суддівською помилкою не назвеш. Вилучення Васіля - це просто абсурд. М'яч знаходився за межами штрафного майданчика, тому голкіпер не міг зіграти руками. Він вийшов на перехоплення і, випередивши Каргбо, вибив м'яч. Після цього відбулося зіткнення двох футболістів, спровоковане нещасним випадком. Чиєїсь провини тут немає і те, що Каргбо отримав важку травму - не підстава вилучати голкіпера. Суддя показав, що абсолютно не розуміє суті боротьби, не вміє оцінювати єдиноборства. Не допоміг і ВАР, хоча за нього відповідав досвідчений рефері Арановський.

Абсурдна червона картка зламала всю гру", - розповів Ступар.

Раніше, Олімпік у більшості переміг Зорю у перенесеному матчі УПЛ.

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