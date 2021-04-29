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Колишній гравець Реала отримав термін за поширення дитячого порно

Вчора 22:11 683 0
Метцельдер визнав провину і попросив вибачення за свої дії
Колишній гравець Реала отримав термін за поширення дитячого порно
#Реал

Джерело - isport.ua.

Колишнього захисника Реала Крістофа Метцельдера засудили до десяти місяців ув'язнення умовно у справі про зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відповідне рішення дільничний суд німецького міста Дюссельдорф прийняв у четвер, 29 квітня. В ході слухань Метцельдер визнав свою провину і відмовився від ордена За заслуги перед Німеччиною.

Нагадаємо, на мобільному телефоні Метцельдера, вилученому в 2019 році, було виявлено майже три сотні фотографій з голими дітьми. Деякі знімки він відправляв своїм близьким друзям.

Метцельдер завершив кар'єру гравця в 2014 році. В його активі - перемоги в чемпіонатах Німеччини та Іспанії, здобуті з Боруссією Д і Реалом. Також він зіграв 47 матчів за збірну Німеччини, з якою став срібним і бронзовим призером чемпіонатів світу.

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