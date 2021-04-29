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Став відомий розмір можливої зарплати Алаби у Реалі

Вчора 23:39 175 0
Захисник буде отримувати 12 мільйонів євро в рік
Став відомий розмір можливої зарплати Алаби у Реалі
#Алаба, #Реал

Джерело - Чемпіон.

Захисник мюнхенської Баварії Давид Алаба покине мюнхенський клуб після закінчення сезону на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Ймовірно, австрієць приєднається до мадридського Реала. Алаба погодив особистий контракт з Реалом.

За угодою 28-річний захисник буде отримувати 12 мільйонів євро в рік. Відзначається, що про офіційну угоду сторони оголосять найближчим часом.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Fabrizio Romano (@fabriziorom)

У поточному сезоні Алаба провів 29 матчів в рамках чемпіонату Німеччини, в яких забив два голи і виконав одну гольову передачу.

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