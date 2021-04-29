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Суркіс: У кінці сезону сядемо з Луческу і обговоримо трансфери

Сьогодні 19:24 413 0
Команді потрібно посилення перед Лігою чемпіонів
Суркіс: У кінці сезону сядемо з Луческу і обговоримо трансфери
#Суркіс, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Президент Динамо Ігор Суркіс задоволений тим, як команда виграла титул УПЛ і готовий обговорювати трансфери перед груповим етапом Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам менеджер.

"Основне завдання виконано, і в кінці сезону ми сядемо з Луческу і будемо обговорювати трансфери. Ми послухаємо побажання головного тренера. У минулому сезоні, коли Луческу прийняв команду, у нас було 8 здорових футболістів. Випав Бурда, і я пропонував терміново придбати якогось досвідченого футболіста, було кілька кандидатур, які Луческу відхилив і сказав: "У мене вірять, я бачу це на тренуваннях, а я вірю у своїх гравців. Сподіваюся, вони мене не підведуть.

Це говорить про його колосальний досвід, який він накопичив протягом свого життя. Він вселив гравцям віру, що можна перемагати. Зауважте - ми перестали втрачати очки там, де ми втрачали раніше. "Шахтар" - це подразник. А ось налаштовуватися на такі команди як "Інгулець" і не морочити мені серце, щоб воно у мене не вилітало і на 15 хвилині бачити рахунок 2:0 на нашу користь - мені це приємно.

Сподіваюся, в наступному сезоні це буде продовжуватися", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України.

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