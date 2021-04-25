Чеферін про Суперлігу: Кожен повинен понести відповідальність

Також, 11 клубів Серії А вимагають вжити заходів проти команд з Суперліги

Джерело - Daily Mail.

Усі клуби, які брали участь у створенні Суперліги мають понести відповідальність за цей вчинок.

Про це заявив президент УЄФА Олександр Чеферін.

"Кожен повинен нести відповідальність за свої вчинки. Ми не можемо зробити вигляд, що нічого не сталося. Те, що вони зробили, недобре, і в наступні кілька днів ми вирішимо, що робити", - заявив функціонер.

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"Але для мене є різниця між англійськими клубами і шістьма іншими. Вони вийшли першими, визнали помилку. Але всі будуть нести відповідальність. Як саме, будемо дивитися. Я не хочу говорити про дисциплінарні процеси, але кожен повинен нести відповідальність по-своєму", - сказав Чеферін.

Нагадаємо, 11 клубів Серії А вимагають вжити заходів проти команд з Суперліги.