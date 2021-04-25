11 клубів Серії А вимагають вжити заходів проти команд з Суперліги

Джерело - Football Italia.
Деякі клуби Серії А хочуть, щоб Ювентус, Мілан та Інтер покарали через їх участь в Суперлізі.
Про це повідомляє Football Italia.
11 клубів Серії А підписали лист з вимогою вжити заходів проти цих трьох команд.
У листі також є заклик до екстреної зустрічі керівництва ліги для обговорення можливих санкцій.
Лист підписали Рома, Торіно, Болонья, Дженоа, Сампдорія, Сассуоло, Спеція, Беневенто, Кротоне, Парма і Кальярі.
Наполі, Лаціо, Фіорентина, Аталанта та Верона не підписали лист.
Раніше Аталанта з Маліновським втратила перемогу над Ромою.