11 клубів Серії А вимагають вжити заходів проти команд з Суперліги

Наполі, Лаціо, Фіорентіна, Аталанта та Верона не підписали лист

Джерело - Football Italia.

Деякі клуби Серії А хочуть, щоб Ювентус, Мілан та Інтер покарали через їх участь в Суперлізі.

Про це повідомляє Football Italia.

11 клубів Серії А підписали лист з вимогою вжити заходів проти цих трьох команд.

У листі також є заклик до екстреної зустрічі керівництва ліги для обговорення можливих санкцій.

Лист підписали Рома, Торіно, Болонья, Дженоа, Сампдорія, Сассуоло, Спеція, Беневенто, Кротоне, Парма і Кальярі.

Наполі, Лаціо, Фіорентина, Аталанта та Верона не підписали лист.

Раніше Аталанта з Маліновським втратила перемогу над Ромою.