Чеферін про критику реформи Ліги Чемпіонів: УЄФА хоче допомогти клубам

Президент УЄФА готовий вислухати ідеї, щодо можливого покращення формату ЛЧ

Джерело - Daily Mail.

Якщо Ліга Чемпіонів залишиться в нинішньому вигляді, то це як і раніше буде найкращий турнір у світі.

Про це зявив президент УЄФА Олександр Чеферін.

"Якщо Ліга Чемпіонів залишиться в нинішньому вигляді, то це як і раніше буде найкращий турнір у світі. Наші реформи - наслідок того, що клубам потрібно допомогти впоратися з фінансовою кризою. Можна продовжувати працювати так само, як зараз, але тоді деякі клуби збанкрутують", - заявив функціонер.

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"Але також ми чітко проговорили, що правки можливі, і якщо у людей є кращі ідеї, як захистити майбутнє футболу, наше майбутнє, я готовий вислухати", - зазначив Чеферін.

Нагадаємо, УЄФА не покарає клуби Суперліги.