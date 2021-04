Нападник Реала Карім Бензема увійшов до четвірки футболістів, яким вдається забивати не менше 20 голів у трьох останніх сезонах ТОП-5 ліг Європи.

Про це повідомляє Opta.

Цим досягненням також можуть похвалитися Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Роберт Левандовський.

Раніше дубль Бензема допоміг Реалу розгромити Кадіс в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії.

Крім того, гольова передача на Одріосола стала для Бензема 88-й за Реал у Ла-Лізі. За цим показником він побив рекорд екснападника команди Кріштіану Роналду (87).

88 - Karim Benzema 🇫🇷 has made 88 assists in @LaLigaEN, becoming the @realmadriden player with the most assists in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo 🇵🇹, 87). Delicatessen. pic.twitter.com/JojpdSFOlc