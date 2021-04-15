 Колишнього помічника Луческу звільнили з японського клубу | Футбол | Champion.com.ua
Тайсон достроково розірвав контракт з Шахтарем
Сьогодні 18:54 1564
Саленко: Луческу все одно, яку команду очолювати
Сьогодні 21:09 116
Ісмаїлі і Коноплянка цього сезону не зіграють
Сьогодні 19:39 682
Гвоздик: Повернення в бокс? Повинна бути гідна пропозиція
Сьогодні 17:25 772
Одне місто, дві легенди: Сокіл побажав успіхів Динамо у матчі з Шахтарем
Сьогодні 13:35 781
Циганков може зіграти проти Шахтаря
Сьогодні 13:13 718
Супряга влітку може перейти у клуб Серії А
Сьогодні 10:45 2042
Боруссія Д - Манчестер Сіті 1:2. Огляд матчу
Сьогодні 09:55 957
Ліверпуль - Реал 0:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 962
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:11 1346
Блоги
12 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша
12 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:28 9468
Медалей не знайшлося. У Росії на змаганнях вручали бублики
Медалей не знайшлося. У Росії на змаганнях вручали бублики Valeriy Ruchka
Вчора 20:36 622
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022 Valeriy Ruchka
Вчора 13:49 2674 2
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією Valeriy Ruchka
Вчора 13:23 1160
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
Вчора 11:32 9977
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
Вчора 11:12 283
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
Вчора 08:59 6285
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
Вчора 02:50 718
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 02:31 4166
Алієв: Я - мужик, а не тьолка, тому й матюкаюсь
Алієв: Я - мужик, а не тьолка, тому й матюкаюсь Андрій Твердохліб
13.04.2021 15:41 1321 6
Курйоз року. В Узбекистані зарахували гол, якого не було
Курйоз року. В Узбекистані зарахували гол, якого не було Андрій Твердохліб
13.04.2021 10:56 1380
Відео дня. 53 очка Стефена Каррі в історичній грі
Відео дня. 53 очка Стефена Каррі в історичній грі Андрій Твердохліб
13.04.2021 10:04 1119
Дівчина дня. Французька тріатлоністка Венді Брю - справжня красуня
Дівчина дня. Французька тріатлоністка Венді Брю - справжня красуня Андрій Твердохліб
13.04.2021 08:16 3686
2 роки тому Ломаченко знищив Кроллу та захистив свої титули
2 роки тому Ломаченко знищив Кроллу та захистив свої титули Valeriy Ruchka
12.04.2021 19:27 518
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів Valeriy Ruchka
12.04.2021 18:39 1670
Прямі трансляції
Навколо спорту

Колишнього помічника Луческу звільнили з японського клубу

Сьогодні 19:55 433 0
Заго залишився без роботи
Колишнього помічника Луческу звільнили з японського клубу
#Заго

Джерело - Чемпіон.

Відомий по роботі в Шахтарі бразильський фахівець Карлос Заго звільнений з посади головного тренера японського клубу Касіма Антлерс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причиною такого рішення став невдалий старт Касіми Антлерс в новому сезоні чемпіонату Японії. У 8 іграх команда набрала лише 8 очок.

Заго працював з Касимою Антлерс з січня минулого року. За підсумками минулого сезону він фінішував з командою на п'ятому місці J-Ліги.

З 2013 по 2015 рік Заго трудився в тренерському штабі Мірчі Луческу в Шахтарі. Після цього він очолював бразильські Жувентуде, Форталезу, Інтернасьйонал і РБ Брагантіно.

Раніше, Тайсон достроково розірвав контракт з Шахтарем.

Коментарі ()