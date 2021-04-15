Колишнього помічника Луческу звільнили з японського клубу

Джерело - Чемпіон.
Відомий по роботі в Шахтарі бразильський фахівець Карлос Заго звільнений з посади головного тренера японського клубу Касіма Антлерс.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Причиною такого рішення став невдалий старт Касіми Антлерс в новому сезоні чемпіонату Японії. У 8 іграх команда набрала лише 8 очок.
【お知らせ】#antlers #kashima #鹿島アントラーズ— 鹿島アントラーズ (@atlrs_official) April 14, 2021
本日、今シーズンの成績を総合的に考慮したうえで、ザーゴ監督との契約を解除することを決定しました。
詳細は公式サイトをご確認ください。https://t.co/hSc9sVRHXh pic.twitter.com/6qZtWZKNpn
Заго працював з Касимою Антлерс з січня минулого року. За підсумками минулого сезону він фінішував з командою на п'ятому місці J-Ліги.
З 2013 по 2015 рік Заго трудився в тренерському штабі Мірчі Луческу в Шахтарі. Після цього він очолював бразильські Жувентуде, Форталезу, Інтернасьйонал і РБ Брагантіно.
Раніше, Тайсон достроково розірвав контракт з Шахтарем.