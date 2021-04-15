Колишнього помічника Луческу звільнили з японського клубу

Заго залишився без роботи

Джерело - Чемпіон.

Відомий по роботі в Шахтарі бразильський фахівець Карлос Заго звільнений з посади головного тренера японського клубу Касіма Антлерс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причиною такого рішення став невдалий старт Касіми Антлерс в новому сезоні чемпіонату Японії. У 8 іграх команда набрала лише 8 очок.

Заго працював з Касимою Антлерс з січня минулого року. За підсумками минулого сезону він фінішував з командою на п'ятому місці J-Ліги.

З 2013 по 2015 рік Заго трудився в тренерському штабі Мірчі Луческу в Шахтарі. Після цього він очолював бразильські Жувентуде, Форталезу, Інтернасьйонал і РБ Брагантіно.

Раніше, Тайсон достроково розірвав контракт з Шахтарем.