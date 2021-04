Бразильський півзахисник Тайсон достроково розірвав контракт з донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Футболіст підписав дворічну угоду з Інтернасьйоналом.

Done deal and confirmed! #Taison will join #Internacional as a free agent this summer. 2-years contract for the brazilian winger, who leaves #Shakhtar. #transfers https://t.co/kAiDQhk9oq