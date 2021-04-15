Реал оновив рекорд по виходах в півфінал Ліги чемпіонів

Реал встановив черговий рекорд Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Реал обіграв Ліверпуль за сумою двох матчів в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

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Мадридці вийшли в півфінал у 14 раз в епоху Ліги чемпіонів (з сезону-1992/93). Цей показник є рекордним.

Найближчі переслідувачі - Барселона і Баварія - грали в півфіналі по 12 разів і в цьому сезоні не зуміли поліпшити свої показники.

З попередніх 13 півфіналів для Реала 7 турнірів закінчувалися перемогами.