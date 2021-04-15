Реал оновив рекорд по виходах в півфінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Реал обіграв Ліверпуль за сумою двох матчів в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє OptaJose.
Актуально: Ліверпуль - Реал 0:0. Огляд матчу
Мадридці вийшли в півфінал у 14 раз в епоху Ліги чемпіонів (з сезону-1992/93). Цей показник є рекордним.
Найближчі переслідувачі - Барселона і Баварія - грали в півфіналі по 12 разів і в цьому сезоні не зуміли поліпшити свої показники.
З попередніх 13 півфіналів для Реала 7 турнірів закінчувалися перемогами.
14 - El @realmadrid disputará las semifinales de la @LigadeCampeones por 14ª temporada, récord de cualquier equipo en la historia de la competición (Barcelona y Bayern de Múnich, 12). Rey. pic.twitter.com/8HE2235sLo— OptaJose (@OptaJose) April 14, 2021