 Призначено арбітрів на матчі 22 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Призначено арбітрів на матчі 22 туру УПЛ

Сьогодні 19:40 187 0
Монзуль отримала призначення на ТОП-матч
Призначено арбітрів на матчі 22 туру УПЛ
#Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі УПЛ відбудеться матч претендентів на титул Шахтар - Динамо, а гру довірили обслуговувати бригаді арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Вона була головним арбітром в матчі цих команд у першому колі, а також працювала в одному з останніх поєдинків Динамо і Шахтаря в минулому сезоні.

Головним арбітром VAR буде Микола Балакін.

Всі призначення арбітрів:

Львів - Олександрія. Арбітр - Деревінський О. О. (Київ), асистенти арбітра - Журибіда В. В. (Луцьк), Романов Д. М. (Дніпро), четвертий арбітр - Дердо О. В. (Чорноморськ), спостерігач арбітражу - Петров В. Д. (Харків). Делегат УАФ - Наскалов В. Б. (Закарпатська обл.).

Минай - Десна. Ужгород. Стадіон Авангард. 14.00. Арбітр - Романов В. М. (Дніпро), асистенти арбітра - Скобля В. С. (Київ), Коротін В. І. (Київ), четвертий арбітр - Солов'ян О. М. (Київ), спостерігач арбітражу - Геренда Є. Б. (Калуш). Делегат УАФ - Савчук А. К. (Луцьк).

Ворскла - Зоря.  Арбітр — Арановський Є. А. (Київ), асистенти арбітра - Шлончак С. М. (Черкаси), Нижник В. О. (Вінниця), четвертий арбітр - Пасхал І. Ю. (Херсон), спостерігач арбітражу - Дердо В. Г. (Чорноморськ). Арбітр ВАА - Бойко С. М. (Київська обл.), асистент ВАА — Володін В. В. (Херсон), спостерігач ВАА - Швецов В. Б. (Одеса). Делегат УАФ - Спічек О. В. (Київ).

Шахтар - Динамо. Арбітр - Монзуль К. В. (Харків), асистенти арбітра - Грушко С. А. (Київська обл.), Стрілецька М. С. (Суми), четвертий арбітр - Романюк А. М. (Івано-Франківськ), спостерігач арбітражу - Задіран С. М. (Дніпро). Арбітр ВАА - Балакін М. О. (Київська обл.), асистент ВАА - Корнійко О. С. (Миргород), спостерігач ВАА - Ярмолинський Л. М. (Київська обл.). Делегат УАФ - Бухаленков С. О. (Київ). Офіцер безпеки УАФ - Гевко В. Я. (Львів).

Інгулець - Рух. Арбітр - Новохатній В. В. (Київ), асистенти арбітра - Чертоляс М. В. (Херсон), Запороженко Д. І. (Запоріжжя), четвертий арбітр - Кривушкін Д. В. (Харків), спостерігач арбітражу - Покідько І. Р. (Полтава). Делегат УАФ - Фощій В. Г. (Черкаси).

Маріуполь - Олімпік. Арбітр - Копієвський В. В. (Кропивницький), асистенти арбітра - Трехліб Я. М. (Дніпро), Жарий В. В. (Дніпропетровська обл.), четвертий арбітр - Коваленко А. А. (Полтава), спостерігач арбітражу - Кран О. В. (Харків). Делегат УАФ - Нечипоренко О. С. (Харків).

Колос - Дніпро-1. Арбітр - Козиряцький М. С. (Запоріжжя), асистенти арбітра - Беркут О. А. (Суми), Марулін С. Ю. (Херсонська обл.), четвертий арбітр - Козик Я. В. (Мукачево), спостерігач арбітражу - Ярменчук І. А. (Київ). Арбітр ВАА - Шурман Д. Л. (Київська обл.), асистент ВАА - Скрипка А. М. (Кропивницький), спостерігач ВАА - Лисенчук С. Г. (Київ). Делегат УАФ - Кручер О. С. (Херсон).

Нагадаємо, Шахтар готується до битви з Динамо без двох гравців.

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