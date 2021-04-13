Безус оцінив шанси потрапити до заявки збірної України на Євро-2020

Футболіст сподівається, що Шевченко ще дасть йому шанс

30-річний півзахисник Гента Роман Безус розуміє, що потрапити в заявку збірної на чемпіонат Європи-2020 йому буде непросто.

Про це заявив сам футболіст.

"Я прекрасно розумію, що це буде непросто, але зараз потрібно робити все, що від мене залежить, а там як Бог дасть", - сказав Безус.

Роман Безус зіграв у складі збірної України 23 матчі і забив 5 голів. Останній матч в синьо-жовтій формі він зіграв 7 жовтня 2020 проти Франції (1:7).

Раніше, збірна України обрала базове місто для підготовки до Євро-2020.