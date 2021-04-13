Збірна України обрала базове місто для підготовки до Євро-2020

Джерело - Футбол NEWS.
Харків стане базовим містом для національної збірної України з футболу.
Про це розповів виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов.
"Я звернувся до Андрія Павелка, щоб базовим містом для збірної України був Харків. Ми про це домовилися. Досягнуті домовленості, тому наступні матчі будемо грати в Харкові", – запевнив Терехов.
Харків прийматиме спаринг Україна – Бахрейн, яким розпочне підготовка до Євро-2020. Господарі інших двох підготовчих матчів наразі офіційно не визначені.
Нагадаємо, матчі Євро-2020 відбудуться з глядачами.